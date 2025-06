Neverway è il nuovo horror RPG che unisce life sim e combattimento, dal pixel artist di Celeste

In occasione del Day of the Devs 2025, il team canadese Coldblood Inc. ha svelato nuovi dettagli su Neverway, un horror RPG che fonde elementi da simulatore di vita in stile Animal Crossing a un sistema di combattimento frenetico e un'atmosfera dark e post-apocalittica. Se l'aspetto del gioco vi è familiare è perché lo sviluppo vede la partecipazione del pixel artist di Celeste, Pedro Medeiros, mentre le musiche sono realizzate da Disasterpeace, compositore noto per aver contribuito a Hyper Light Drifter, It Follows e FEZ.

Di cosa parla Neverway

Neverway racconta la storia di Fiona, ragazza che dopo aver lasciato un lavoro senza prospettive decide di ricominciare da capo gestendo una fattoria in un luogo remoto. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle tutti i problemi e iniziare una nuova vita. Tuttavia, questa premessa in stile Stardew Valley prende presto una piega molto più dark quando Fiona si scopre costretta a fare da araldo per una divinità oscura.

Altro che vita pacifica, quindi. Fiona dovrà utilizzare la sua spada per combattere le diverse minacce che invadono il suo mondo, usando strumenti come rampini e armi personalizzate per avere dei vantaggi in battaglia. Nonostante gli elementi horror e le sequenze di combattimento, Neverway mantiene comunque una forte componente di life sim dove i giocatori devono continuare a gestire la vita quotidiana di Fiona. Quando non si combatte bisogna quindi fare shopping al supermercato locale, pagare il mutuo e cercare di stringere relazioni con gli altri abitanti del posto.

Il giocatore potrà infatti sviluppare amicizie e relazioni romantiche con più di 10 personaggi diversi, ognuno dei quali ha routine quotidiane uniche, e ovviamente personalità e gusti differenti. Man mano che i giocatori approfondiscono queste relazioni, possono sbloccare nuove abilità di combattimento che cambiano il modo di affrontare gli scontri in un modo che ricorda la serie Persona.

Con la serie Atlus e altri JRPG, il gioco ha in comune anche la progressione del tempo. La giornata in Neverway progredisce infatti attraverso tre blocchi distinti - mattina, pomeriggio e sera - e i giocatori scelgono attivamente quando far avanzare il tempo compiendo azioni specifiche come mangiare, dormire o leggere. Questa meccanica permette di gestire con una certa libertà il ritmo di gioco, decidendo quando dedicarsi al combattimento e quando prendersi una pausa per socializzare con gli amici.

In attesa di sapere con più precisione quando uscirà Neverway e su quali piattaforme sarà distribuito, è possibile seguire il gioco attraverso la pagina ufficiale di Steam.