Consume Me, il premiato gioco autobiografico ha finalmente una data d'uscita

Jenny Jiao Hsia e AP Thomson, autori di Consume Me , hanno annunciato durante il Day of the Devs 2025 che il loro gioco autobiografico vincitore del Seumas McNally Grand Prize all'Independent Games Festival 2025 sarà disponibile su Steam il 25 settembre 2025 per PC e Mac . Il titolo si presenta come un'esperienza tra RPG e simulazione di vita, che affronta con umorismo ficcante e autoironia il rapporto complicato con il cibo e la ricerca dell'accettazione sociale durante l'ultimo anno delle superiori.

Di che parla Consume Me?

Consume Me nasce infatti dall'esperienza autobiografica di Jenny Jiao Hsia, che ha trasformato i propri ricordi adolescenziali in un videogioco che esplora tematiche universali come l'insicurezza, la pressione sociale e la ricerca di identità durante gli anni formativi. Il gioco affronta senza filtri il "sentirsi un completo idiota, o un perdente alle scuole superiori", e lo fa raccontando la storia di Jenny, una teenager innamorata che sta affrontando l'ultimo anno delle superiori con l'obiettivo di "diventare attraente". Ogni capitolo della storia presenta Jenny con nuove sfide e un tempo insufficiente per portarle a termine comodamente, creando una pressione costante che riflette fedelmente l'esperienza adolescenziale reale. Si tratta quindi di minigiochi un po' in stile WarioWare, buffi ma in cui la pressione è sempre alta.

Il gioco include tutta una serie di dettagli surreali ma autobiografici, a volte basati su aneddoti reali ma portati all'estremo o resi stranamente ironici. E così, può capitare che mentre si porta a spasso il cane si finisce per trovare "una banconota da 20 dollari per terra una volta ogni 16 passeggiate". Consume Me avrà almeno 13 finali diversi, sebbene gli autori avvertono che "la maggior parte sono negativi". È chiaro insomma che gli autori vogliano restare fedeli a quella sensazione condivisa di molti adolescenti che "essere teenager fa schifo", e perciò anche il gioco catturerà perfettamente quello spirito.

Jenny Jiao Hsia e AP Thomson dicono di aver creato un'esperienza che promette di far "ridere, piangere e provare un po' di fame, a volte tutto allo stesso tempo". E vuole farlo combinando umorismo e leggerezza dei toni con ricordi e situazioni potenzialmente dolorose. La vittoria del Seumas McNally Grand Prize all'IGF di quest'anno (in sostanza il premio al miglior gioco) dovrebbe confermare Consume Me come uno dei giochi indie in uscita da tenere assolutamente d'occhio. Se effettivamente sarà all'altezza delle aspettative lo scopriremo quando sarà pubblicato il 25 settembre 2025.