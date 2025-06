Cosa giocherete questo weekend? Mario Kart World su Nintendo Switch 2 o siete ancora su Elden Ring: Nightreign?

Non solo sessioni di gioco, ma anche tanti appuntamenti della Summer Fest 2025 da seguire in diretta con noi sul canale Twitch di Multiplayer.it e sulle nostre pagine, dove stiamo riportando tutte le notizie degli annunci più importanti, nonché speciali e approfondimenti delle novità presentate.

Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana per molti è il momento della settimana con più tempo libero da dedicare alla propria passione videoludica e noi, come al solito, siamo curiosi di sapere con quali titoli passerete il tempo.

Il lancio di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World

Guardando al calendario delle uscite, è probabile che in molti passeranno il fine settimana a esplorare le potenzialità di Nintendo Switch 2. La nuova console della grande N è finalmente arrivata nei negozi il 5 giugno, accompagnata da Mario Kart World.

Il nuovo episodio della celebre serie di corse su kart introduce un'innovativa modalità open world, permettendo ai giocatori di esplorare liberamente i circuiti e scoprire segreti nascosti. Con un roster di oltre 40 personaggi, gare con fino a 24 piloti e nuove meccaniche come il salto caricato e la possibilità di correre sui muri, Mario Kart World rivoluziona la formula classica della serie. Sicuramente si tratta del primo gioco acquistato da molti possessori della console e ha tutte le carte in regola per tenerci incollati allo schermo di Switch 2 per tutta l'estate e probabilmente anche di più.

Ovviamente, non si tratta dell'unico gioco disponibile al lancio della console. Tra i tanti, troviamo anche le conversioni di Cyberpunk 2077, Civilization 7, Hogwarts Legacy, Fortnite e le versioni potenziate di classici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

E dunque, voi con quali giocherete passerete il fine settimana? Vi darete alla pazza gioia su Nintendo Switch 2, state ancora affrontando i Signori della Notte in Elden Ring: Nightreign o state sfoltendo il backlog? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.