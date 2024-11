Mass Effect diventerà una serie TV Prime Video, ecco i primi dettagli

Il portale Variety ha svelato che Mass Effect diventerà una serie TV per Prime Video, la piattaforma di streaming di film e serie TV di Amazon. La notizia non a caso arriva oggi, 7 novembre, ovver l'N7 Day, ovvero il giorno in cui i fan e gli sviluppatori di Bioware celebrano il franchise.

Stando ai primi dettagli condivisi la serie è in produzione presso gli Amazon MGM Studio. La sceneggiatura è a opera di Daniel Casey (Fast & Furious 9: The Fast Saga), che fa anche parte del quartetto di produttori esecutivi composto anche da Karim Zreik (Dare Devil, The Punisher, Luke Cage) per la Cedar Tree Production, Michael Gamble, il director del prossimo gioco di Mass Effect in sviluppo presso Bioware e Ari Arad (Iron Man e gli adattamenti per il piccolo e grande schermo di Borderlands, Uncharted e Ghost in the Shell).