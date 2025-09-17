Mass Effect, spuntano vari dettagli sul casting della serie TV prodotta da Amazon

La serie TV di Mass Effect sembra sia stata vittima di un leak che ha rivelato vari dettagli sul casting, fornendo delle indicazioni sui personaggi che troveremo all'interno dello show prodotto da Amazon e su chi li interpreterà.

Stando alle indiscrezioni fornite dall'insider Daniel Richtman, la produzione sta cercando un protagonista maschile fra i 30 e i 39 anni che somigli a "un giovane Colin Farrell" e una coprotagonista femminile fra i 34 e i 39 anni che svolgerà il ruolo di un'aliena utilizzando delle protesi: molti utenti immaginano si tratti di Shepard e Liara.

Altri dettagli trafugati includono un personaggio femminile fra i 30 e i 49 anni che sembra fare riferimento ad Anderson in Mass Effect 3, mentre il principale antagonista maschile dovrà essere un attore in stile Doug Jones con un'età compresa fra i 40 e i 60 anni.

Il leak rivela infine un ulteriore personaggio, uomo fra i 30 e i 49 anni, che viene descritto come un soldato dalla corporatura imponente e che fa pensare alla figura di James Vega.