Borderlands 2 per PC è praticamente gratis su Instant Gaming: costa poco più di 1 €

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Borderlands 2 a un prezzo decisamente imperdibile, perfetto se non avete ancora recuperato questo titolo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/09/2025
Su Instant Gaming è disponibile Borderlands 2 per PC e Mac a 1 € invece di 30 €, permettendovi di risparmiare fino al 97%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Vi ricordiamo che anche il nuovissimo Borderlands 4 è attualmente in sconto. Trovate le promozioni qui sotto.

Cos'è Borderlands 2

Si tratta del secondo capitolo della serie ambientato nello strano universo creato da Gearbox, con vicende e personaggi esilaranti e il solito mix di azione e gioco di ruolo. Questo seguito propone una nuova trama, personaggi inediti e nuove ambientazioni da esplorare.

Tra gli elementi più caratteristici troviamo la cooperazione a 4 giocatori, in modo da potervi unire ad altri amici. Insomma, è l'occasione perfetta per recuperare questo titolo, considerando il prezzo particolarmente basso.

