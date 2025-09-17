Ranma 1/2: Stagione 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Netflix con un nuovo trailer

Non è ancora chiaro il sistema di distribuzione, ma probabilmente, anche in questo caso, si tratterà di episodi a cadenza settimanale , trasmessi praticamente in contemporanea con il Giappone, dunque a partire dal 4 ottobre ogni 7 giorni verranno messi a disposizione i nuovi episodi.

La data è stata annunciata nel trailer che riportiamo qui sotto, e che mostra anche alcune scene dalla nuova stagione, che promette di aggiungere una ulteriore dose di caos alla situazione già ingarbugliata vista nella prima parte della serie animata, seguendo fedelmente gli eventi originali.

Netflix ha infine annunciato una data di uscita ufficiale per Ranma 1/2: Stagione 2 , seconda parte del remake della serie animata che si è fatta attendere per diversi mesi dopo la conclusione della prima: arriverà il 4 ottobre 2025 .

Un rifacimento fedele all'originale

Konosuke Uda dirigerà anche questa Stagione 2 di Ranma 1/2 dopo aver riscosso un ottimo successo con la prima parte, mentre la produzione è affidata allo studio MAPPA, con Kimiko Ueno alla sceneggiatura e Hiromi Tanaguchi al character design.

La prima stagione ha seguito in maniera alquanto fedele gli eventi visti già nell'adattamento animato originale, che a sua volta era abbastanza vicino allo storico manga di Rumiko Takahashi, dunque ci aspettiamo che tale linea di condotta prosegue anche con la Stagione 2.

Da quanto possiamo vedere, gli episodi di questa nuova stagione dovrebbero introdurre diversi nuovi personaggi dopo l'introduzione di Shampoo proprio negli ultimi episodi della prima stagione.

Tra questi ci sono Mousse, Ukyo, Happosai, Cologne e Gosunkugi, ognuno dei quali in grado di apportare una notevole quantità di problemi, elementi romantici, combattimenti e in generale un gran caos esilarante come caratteristiche fondanti della serie.

Dopo aver visto il teaser con mese d'uscita lo scorso giugno, vediamo ora il trailer con la data di uscita precisa per la seconda stagione: appuntamento al 4 ottobre su Netflix.