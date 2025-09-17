1

Tre scatole da collezione Pokémon ad un prezzo super su Amazon: fai l'affare e prendile tutte

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare tre scatole da collezione Pokémon, ognuna delle quali viene venduta ad un prezzo molto allettante.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/09/2025
Scatole collezione Pokémon

Su Amazon, oggi, vengono messe a disposizione degli utenti tre scatole da collezione Pokémon ad un prezzo molto allettante e interessante per ognuna delle tre.

Questa esclusive scatole da collezione Team Rocket del GCC Pokémon offre ai fan carte promozionali olografiche uniche: Persian, Nidoking e Mewtwo. Un set imperdibile per appassionati e collezionisti, che unisce il fascino del Team Rocket al prestigio delle rarità olografiche, arricchendo qualsiasi raccolta Pokémon con autentico valore da collezione.

Ulteriori dettagli

In ognuna di queste scatole ti aspettano infatti quattro buste di espansione del GCC Pokémon, ciascuna con 10 carte e un'Energia base. Le espansioni variano a seconda dei prodotti, offrendo ogni volta una sorpresa unica e la possibilità di ampliare il tuo mazzo con nuove strategie.

Scatola Nidoking
Scatola Nidoking

Inclusa nella confezione anche una carta codice per il GCC Pokémon Live, per portare l'avventura anche nel digitale. Il tutto è racchiuso in una splendida scatola decorata con illustrazioni tematiche, perfetta per custodire in sicurezza e con stile le tue carte preferite, unendo funzionalità e collezionismo in un unico prodotto.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tre scatole da collezione Pokémon ad un prezzo super su Amazon: fai l'affare e prendile tutte