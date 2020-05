Twitch Prime: annunciati i giochi gratis di giugno 2020 per gli abbonati

Twitch Prime ha annunciato quali saranno i giochi gratis dati agli abbonati a giugno 2020: Observer, Forsaken Remastered, Steel Rats, The Flame in the Flood e Project Warlock. I titoli saranno tutti scaricabili a partire da lunedì 1° giugno, insieme alla consueta carrettata di nuovo bottino per i titoli live service più famosi.

Observer è un'avventura horror di stampo Cyberpunk di Bloober Team, che tanti consenti a ricevuto per via delle atmosfere e della narrazione.

Forsaken Remastered è la riproposizione di uno sparatutto classico per PC con grafica rifatta e nuovi contenuti.

Steel Rats è un simulatore di acrobazie su due ruote un bel po' fuori di testa, tra fiamme e percorsi particolarissimi.

The Flame in the Flood è un survival rogue like che racconta di un viaggio in un'America ormai in rovina.

Project Warlock, infine, è uno sparatutto in prima persona classico con gameplay e grafica ispirati ai capisaldi del genere come Doom e Duke Nukem 3D.

Come sempre i giochi gratuiti si possono riscattare dalla pagina delle ricompense di Twitch Prime, dove attualmente ci sono ben sedici giochi a disposizioni degli abbonati.