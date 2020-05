PS5: Sony aveva una paura folle dei leak riguardanti l’evento di presentazione

Stando a quanto riportato dal sempre ben informato Jason Schreier di Bloomberg, Sony aveva una paura folle dei potenziali leak riguardanti l'evento di presentazione di PS5. L'aveva al punto da non aver anticipato la data a nessuno, nemmeno ai coinvolti.

Questo è quanto hanno raccontato a Schreier almeno due sviluppatori con giochi che saranno presenti all'evento, che ovviamente sono voluti rimanere anonimi (sono sicuramente sotto NDA, quindi è normale che sia così ndr).

I leak sono temutissimi nell'industria, perché finiscono per rovinare presentazioni e annunci che vengono pianificati con mesi di anticipo e costruiti con certi obiettivi in mente. In particolare la presentazione di una nuova console potrebbe essere parecchio smorzata nella sua efficacia se si conoscesse da prima tutto ciò che sarà mostrato.

Comunque sia ormai la data di presentazione di PS5 è nota: il 4 giugno alle ore 22:00. A partire da quel momento potremo finalmente conoscere la nuova console del colosso giapponese e i primi giochi con cui potremo usarla, così da mettere fine alla maggior parte delle indiscrezioni e poter parlare finalmente di qualcosa di concreto.

Fun fact: Sony was so paranoid of leaks (and/or things were so constantly in flux) that at least two developers who will actually be presenting at next week's PS5 event told me they weren't given any date at all