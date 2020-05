SpaceX: provate in prima persona l'attracco di Crew Dragon all'ISS con il simulatore ufficiale online

Proprio in questi minuti, la navetta Crew Dragon di SpaceX ha effettuato l'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale, rappresentando la prima volta in assoluto in cui un velivolo spaziale costruito da un'azienda privata effettua un'operazione del genere, ma se siete curiosi potete provare in prima persona ad effettuare l'operazione di attracco con il simulatore ufficiale fornito da SpaceX direttamente su browser internet.

Non è propriamente un videogioco come Elite: Dangerous o Star Citizen ma ha qualche elemento che rimanda al mondo videoludico: si tratta di un software che rappresenta una versione decisamente snellita e semplificata della vera operazione, ma consente di avere un'idea di quali siano i controlli manuali utilizzati per il velivolo, il comportamento di questo in volo e le difficoltà che si incontrano nel cercare di far combaciare precisamente tutti i parametri.

La Crew Dragon deve infatti cercare di centrare il modulo di attracco dell'ISS nel tempo previsto, raggiungendolo con la necessaria precisione e la corretta velocità per attivare il soft capture ed evitare disastri. Si tratta di avere una certa sensibilità con i comandi, anche se ovviamente la trasposizione di questi su schermo rappresenta solo un'imitazione che riduce fortemente la complessità del sistema reale.

Potete dunque provare un'interessante simulazione a questo indirizzo. Nel frattempo, la Crew Dragon ha appena effettuato l'attracco e l'operazione sta procedendo, come potete vedere nella diretta streaming da parte della NASA attualmente in corso, riportata qui sotto.