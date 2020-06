Demon's Souls Remake: l'anteprima e quali cambiamenti vogliamo

Demon's Souls Remake è il ritorno di un'opera folle. Lasciata - stando ad alcune dichiarazioni dei diretti coinvolti - completare a Miyazaki e ai suoi quasi senza aspettative da parte dei piani alti di From Software , e miracolosamente capace di cambiare per sempre il mercato videoludico, dando vita a un nuovo genere. Il gioco che ha catapultato improvvisamente il pasciuto director al centro dei riflettori, però, è una bestia rara che, pur avendo ottenuto un successo ben al di sopra di qualunque aspettativa, ad oggi non tutti gli appassionati di Soulslike hanno voluto o potuto provare. Chi infatti ha iniziato ad affrontare gli incubi digitali del buon Hidetaka da Dark Souls possiede indubbiamente le basi necessarie per sopravvivere alle insidie di Demon's, ma può comunque venir colto di sorpresa da una campagna strutturalmente molto diversa rispetto alle aspettative, e da alcune fasi particolarmente sadiche figlie di certe ingenuità del director all'epoca (o semplicemente di una cattiveria che si è poi leggermente smussata con l'età).

Cinque mondi, o forse di più?

Siamo consapevoli che i Bluepoint finora si siano dedicati prevalentemente a dei remake grafici, e che quindi esistano elevate probabilità di trovarsi per le mani un titolo in tutto e per tutto identico all'originale, seppur con una bella mano di vernice al comparto tecnico. Si parla però del progetto più ambizioso del team (parole loro) e di un gioco che ha tutte le carte in regola per venir rimaneggiato in molteplici aspetti, anche in virtù dei passi avanti fatti dai souls negli anni. Parlavamo prima di "struttura diversa" rispetto alle altre opere di Miyazaki, e non era un'affermazione casuale: Demon's è strutturato a mondi, e non ha una mappa marcatamente interconnessa come quella di Dark Souls o Bloodborne. Questi grossi livelli vengono raggiunti attraverso delle porte presenti in un hub principale chiamato Nexus, dove risiedono molteplici NPC utili (Tra cui la Maiden in Black necessaria per potenziarsi).

La missione è "semplice": ricacciare un antico demone in un sonno eterno e salvare Boletaria da una misteriosa nebbia che ne sta consumando le lande; il giocatore, tuttavia, non deve necessariamente essere eroico, poiché ogni location ha una "tendency" che può venir spinta verso la luce e l'oscurità, con pesanti effetti sul mondo di gioco e sulle vostre interazioni con certi personaggi. Molte di queste soluzioni anticipano elementi poi comparsi nei Souls successivi, ma è comunque un approccio differente alla progressione tipica, che merita di essere riesplorato e, magari, persino ampliato.

Già perché Demon's, come molti altri lavori di From, è un titolo con molteplici contenuti tagliati per questioni di tempo, e più di un dataminer ha tirato fuori dal cappello dati e modelli appartenenti a mondi che non ce l'hanno fatta. Uno in particolare, il sesto, sarebbe una misteriosa landa dei giganti innevata, di cui erano stati creati vari asset, e alla fine tragicamente saltato (l'archstone per accedervi è rotta). Bluepoint in questo remake avrebbe l'occasione quindi di basarsi su tali elementi per aprire l'ultima porta, e creare dei contenuti completamente inediti rispetto al gioco originale. Pensate, sembra ci fosse anche un'ulteriore area extra tranciata ed esterna al Nexus; chissà se non sia per queste possibilità di ampliamento che gli sviluppatori hanno definito questo remake il loro lavoro più ambizioso...