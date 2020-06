Wasteland 3, il video di gameplay del Future Games Show

Brian Fargo, il capo di Inxile Entertainment, ha presentato al Future Games Show un nuovo video di gameplay di Wasteland 3. Il gioco arriverà su Xbox One, PS4, PC, Mac e Linux a fine agosto.

Il volto della compagnia è intervenuto all'inizio del video per ringraziare i fan per il supporto, oltre che per ricordare la data d'uscita di Wasteland 3. Poi ha lasciato spazio ad un minuto di gameplay, dove abbiamo potuto cominciare ad apprezzare le qualità del gioco.

Artistiche innanzitutto: il mondo di Wasteland 3 sembra essere brutale, violento e malato. Bastano poche immagini per rendersene conto. L'ambientazione innevata, perennemente buia e avvolta da una tempesta di neve, sembra essere perfetta per questo genere di esperienza. Non mancano nemmeno tocchi di classe, come la neve che si alza dietro al nostro veicolo in movimento o un sistema di illuminazione efficace.

La varietà di nemici, di scenari sarà grande, tanto che il sistema di combattimento a turni sembra garantire una grande varietà di armi, oggetti e possibilità. Non mancano nemici giganti, in grado di lanciare attacchi su larga scala devastanti.

Il gioco sembra, dunque, essere molto interessante, sopratutto per tutti coloro che adorano i giochi di ruolo vecchia scuola. Cosa ne pensate?