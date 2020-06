Resident Evil Village risolverà i due problemi criticati a Resident Evil 7?

A suo tempo Resident Evil 7: Biohazard fu accolto in modo molto positivo dalla critica e dai giocatori, ma comunque non era esente da alcuni problemi. Ora il nuovissimo Resident Evil Village, fresco di annuncio, potrebbe risolverli una volta e per tutte: vi spieghiamo di cosa si tratta, e come farebbe.

Queste informazioni provengono da AestheticGamer, un leaker che a suo tempo azzeccò parecchi dettagli di Resident Evil 3 Remake, e più di recente dello stesso Resident Evil 8. Ora, lui ha ricordato come Resident Evil 7 presentasse fondamentalmente due problemi, riconosciuti come tali dalla maggior parte della community: la poca varietà nei nemici presenti e l'assenza di aree esplorabili come la casa dei Baker, le cui atmosfere colpirono tutti in modo positivo.

Stando a quanto affermato da AestheticGamer, Resident Evil Village risolverà queste principali critiche a Resident Evil 7, perché ci saranno nemici di molte tipologie e l'esplorazione assumerà una rilevanza particolare all'interno dell'avventura. Il trailer del nuovo gioco per PlayStation 5, in questo caso, sembra confermare il tutto: innanzitutto con la presenza di streghe, lupi mannari, creature simili a vampiri; e poi con diversi ambienti di gioco (pare) molto diversificati tra loro.

Capcom comunque deve ancora pronunciarsi per bene su Resident Evil 8, quindi maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi. Secondo un rumor, dovrebbero essere presenti anche degli zombi corazzati di qualche tipo: una nuova tipologia di creature nemiche. Staremo a vedere: torneremo da voi non appena possibile. Intanto potete leggere la nostra anteprima di Resident Evil Village.

I'll also NUDGE to mention two of the biggest complaints about RE7 was the lack of enemy variety and people wanted more stuff like the Baker house. I WONDER what the action heavier & exploration comments could mean. It's a mystery. 🤔 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020