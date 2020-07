Xbox Series X, Edinburgh potrebbe essere una terza versione della console next-gen di Microsoft

Jez Corden di Windows Central ha riportato dell'esistenza di una terza Xbox in lavorazione, nome in codice Edinburgh, che non è chiaro come si posizioni rispetto a Xbox Series X e Lockhart, quest'ultimo il vociferato modello economico solo digitale della next-gen di Microsoft.

Corden sapeva da tempo dell'esistenza di Xbox Edinburgh, ma ne ha parlato solo oggi perché gli mancavano conferme sufficienti della sua esistenza. Ora pare che le abbia ricevute. Comunque sia il giornalista non sa cosa si nasconda dietro al nome di lavorazione della console. Secondo lui potrebbe essere un'edizione solo digitale di Xbox Series X, senza però i tagli di prestazioni di Lockhart. Un'altra ipotesi messa in campo è quella di una console molto economica dedicata esclusivamente al cloud gaming tramite Project xCloud.

Vista la distanza tra le due ipotesi messe in campo, è chiaro come anche Corden brancoli nel buio. Comunque sia Edinburgh potrebbe essere svelata insieme a Lockhart, la cui presentazione è attesa per agosto (non a luglio insieme ai giochi first party di Xbox Series X).