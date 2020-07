Iron Man VR, i voti ricevuti dalla critica internazionale sono solo discreti

Tempo di recensioni anche per Iron Man VR, con però voti della critica solo discreti. In realtà il gioco con protagonista Tony Stark complessivamente non è dispiaciuto e per molti è una delle cose migliori in circolazione per la VR, soltanto soffre di scarsa varietà, di qualche problema tecnico di troppo e di una trama mediocre.

La parte migliore è il sistema di volo, che pare riesca a offrire dei momenti davvero spettacolari. Se volete sentirvi Iron Man acquistatelo sicuramente perché non troverete di meglio. Se potete farne a meno pensateci un po' su. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco leggete la nostra recensione di Iron Man VR di freschissima pubblicazione.