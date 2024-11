Secondo un giornalista non dobbiamo aspettarci chissà che su Bloodborne, nonostante le voci

Secondo il giornalista Jeff Grubb, non c'è da aspettarsi molto da Bloodborne nell'immediato futuro, nonostante le voci che lo riguardano siano numerose. Il suo intervento arriva dopo una strana coincidenza, rilevata da alcuni giocatori, che vede coincidere una data scoperta in un recente trailer di PlayStation, il 3 dicembre 2024, con quella della manutenzione programmata del gioco di FromSoftware, annunciata nelle scorse ore.

La fantasia ha subito volato verso un potenziale annuncio, magari fatto durante uno State of Play, di una remaster o di un remake vero e proprio di Bloodborne. Grubb però esclude che ci siano grosse novità in arrivo. Citando il post su X relativo alla pianificazione dell'aggiornamento dei server, ha infatti scritto in modo tranchant: "Vi prometto che non è niente."