Il cosplay di Yennefer da The Witcher 3 firmato da Irina Meier è da 10 e lode

Lo scorso 18 maggio The Witcher 3: Wild Hunt ha spento la sua decima candelina. Un'eternità nel mondo dei videogiochi, ma in realtà tra espansioni, riedizioni, migliaia di mod e le sue grandi qualità, l'opera di CD Projekt RED è ancora molto gettonata tra gli appassionati. Anche i cosplay stanno festeggiando il decimo anniversario del gioco. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay di Yennever realizzato da Irina Meier .

Yennefer prende vita nel cosplay di Irina Meier

Quello realizzato da Irina Meier è un cosplay di ottima fattura e che prende ispirazione proprio dalla versione di Yennefer che abbiamo conosciuto in The Witcher 3: Wild Hunt. Non manca nulla e c'è una grandissima cura per acconciatura, trucco, costume e per la scenografia di sfondo, come potrete vedere voi stessi negli scatti qui sotto.

