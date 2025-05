Cosa giocherete questo weekend? Blades of Fire, Fantasy Life i o Onimusha 2?

Cosa giocherete questo fine settimana? Il weekend è finalmente arrivato ed è il momento perfetto per dedicare un po' più di tempo alla nostro hobby preferito. Come al solito siamo molto curiosi di sapere con quali giochi passerete il tempo nei prossimi due giorni. State sfoltendo il backlog o siete alle prese con una delle ultime uscite?

Nell'ultima settimana non sono mancate delle nuove uscite piuttosto interessanti. Tra queste c'è Blades of Fire, il nuovo action GDR realizzato da MercurySteam, il team dietro Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadow. Il gioco ci cala nei panni di Aran de Lira, il primogenito della Guardia del Re, che ha come obiettivo quello di contrastare perfida Regina Nerea. Per sgominare il suo esercito di abomini dovremo trovare i Rotoli della Forgia e creare le nostre armi scegliendone tipologia e caratteristiche, con migliaia di combinazioni disponibili. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Blades of Fire.