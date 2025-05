Elden Ring Nightreign ci prepara al lancio con un trailer sulle note di Bring Me to Life degli Evanescence

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un nuovo trailer in vista dell'imminente lancio di Elden Ring Nightreign, invitando i giocatori ad affrontare i Signori della Notte nei panni dei Crepuscolari.

Il filmato festeggia il debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One con un mix di sequenze tratte dal gioco e con in sottofondo Bring Me to Life, uno dei brani più iconici della band Evanescence e hit del 2003.