Witchfire è disponibile in accesso anticipato su Steam, dopo un periodo di esclusiva su Epic Games Store

The Astronauts ha annunciato la disponibilità in accesso anticipato su Steam di Witchfire, acquistabile per 39,99 euro (35,99 euro in offerta lancio per due settimane). L'arrivo nel negozio di Valve ha messo fine al periodo di esclusiva concesso all'Epic Games Store, dove il gioco è disponibile dal 2023.

La versione Steam è già completa dei tre grossi aggiornamenti di contenuti pubblicati su Epic Games Store: The Ghost Galleon, The Wailing Tower e High Stakes.