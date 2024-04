TopSpin 2K25, le modalità di gioco sono state presentate con trailer e dettagli

Le modalità di TopSpin 2K25 sono state presentate da 2K Games con trailer e dettagli: dopo aver fatto pratica con la TopSpin Academy e l'Esibizione, potremo cimentarci con Tour 2K, MyCAREER e Tour Mondiale.

La TopSpin Academy è più di un semplice tutorial: guidati dalla voce del leggendario John McEnroe, potremo seguire lezioni base per i fondamentali, lezioni avanzate per le tecniche come servizi di potenza e i colpi di pallonetto, e infine lezioni di stile per scegliere con consapevolezza i punti di forza del personaggio che potremo creare.

Dopodiché potremo passare alla modalità Esibizione, con partite offline singole o doppie, contro l'intelligenza artificiale o un altro giocatore, ma sarà disponibile al lancio anche un'Esibizione multiplayer online con matchmaking basato sul livello di abilità e funzionalità cross-platform.