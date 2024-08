Dragon Ball: Sparking! Zero svela alcune delle sue modalità online, ci saranno anche i tornei

Nel corso della diretta in livestream di presentazione dedicata a Dragon Ball: Sparking! Zero, andata in scena durante la Gamescom 2024, gli sviluppatori di Bandai Namco hanno anche svelato alcune delle modalità online previste all'interno del gioco, confermando a quanto pare la presenza dei tornei.

In particolare, nel video era presente Jun Furutani, producer di Namco Bandai e responsabile di Dragon Ball: Sparking! Zero, a riferire vari dettagli sul nuovo gioco in arrivo, tra i quali anche una menzione alle modalità online previste, sebbene non si tratti probabilmente di una panoramica completa.

Nel corso della Gamescom 2024 sono emerse diverse informazioni sul nuovo picchiaduro incentrato sulla celebre serie di manga e anime di Akira Toriyama, come abbiamo riportato anche nel nostro nuovo provato sulla demo messa a disposizione per l'occasione.