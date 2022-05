Gotham Knights, preorder aperti fra standard, Collector's e bonus

Warner Bros. ha aperto i preorder di Gotham Knights, rivelando i dettagli sulle varie edizioni del gioco, inclusa la Collector's Edition da 299,99€ e i bonus riservati agli utenti che prenotano il titolo.

In uscita il 25 ottobre solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gotham Knights potrà essere acquistato nella standard edition al prezzo consigliato di 74,99€ oppure nella Deluxe Edition da 94,99€ con tutti i DLC inclusi, nello specifico "Visionary Pack con equipaggiamento, elementi decorativi, skin per i personaggi Beyond Suitstyle ispirate alla serie animata Batman of the future e molto altro".

"È invece possibile prenotare Gotham Knights Collector's Edition a €299,99 (prezzo consigliato) e ottenere la Deluxe Edition, una spilla da collezione in realtà aumentata, un libretto di 16 pagine, un'esclusiva mappa di Gotham City, un diorama con il modellino dei quattro personaggi e molto altro", si legge nel comunicato.

"Inoltre, chi acquisterà il gioco in pre-order otterrà al momento del lancio la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC."

"In Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro."