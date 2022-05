PS5 da GameStop in vendita domani, 11 maggio 2022, ecco come acquistarla

PS5 Standard sarà acquistabile presso GameStop domani, mercoledì 11 maggio 2022, sempre con la formula vista nelle scorse settimane, con la console dunque che sarà in vendita in bundle con altri prodotti con la disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

La versione standard di PS5, ovvero quella con lettore, sarà in vendita sul sito ufficiale della catena l'11 maggio a partire dalle 16:00 in poi. Come per le scorse settimane, verrà annunciato quando la console sarà effettivamente disponibile per l'acquisto durante una diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Considerando che le scorte di PS5 saranno come al solito estremamente limitate, il consiglio è quello di seguire la diretta fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi sul bundle PS5 Digital di GameStop di domani. Tuttavia, considerando quanto accaduto le scorse settimane, possiamo ipotizzare il classico bundle dal prezzo di 699 euro. Quello proposto l'ultima volta, ad esempio, includeva n secondo Dualsense nella colorazione Starlight Blue, il telecomando multimediale ufficiale di Sony e tre giochi PS5, per la precisione Demon's Soul Remake, Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri e Tales of Arise.

Tenterete la fortuna per provare ad accaparrarvi una PS5 con il nuovo drop di GameStop di domani, 11 maggio? Fatecelo sapere nei commenti.