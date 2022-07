Classifica UK: sconti Amazon Prime Day protagonisti, LEGO Star Wars in testa

Come ogni lunedì arrivano i dati di vendita GFK relativi al Regno Unito, cosa che consente di stilare la classifica UK dei giochi più venduti nella settimana, che in questo caso viene fortemente influenzata dagli sconti di Amazon Prime Day, riportando peraltro LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker in vetta.

Ecco dunque la top ten della settimana appena trascorsa nel Regno Unito:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga F1 22 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports FIFA 22 Far Cry 6 Horizon Forbidden West Animal Crossing: New Horizons Pokémon Legends: Acres Minecraft

F1 22 resiste ai vertici passando in seconda posizione, mentre a dominare la classifica sono i "regolaristi" di Nintendo Switch come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Leggende Pokémon: Arceus e altri, ma si notano alcuni ritorni interessanti come Far Cry 6.

Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry che si occupa spesso di vendite, riferisce che gli sconti Amazon hanno riportato in alto in classifica anche vari altri titoli Ubisoft che sono rientrati nella top 20 come Assassin's Creed Valhalla alla posizione 12 e Watch Dogs Legion alla posizione 20. Da notare anche il ritorno di Halo Infinite alla posizione 14.



Questi spostamenti sono dovuti al fatto che si parla sempre di mercato fisico, ovvero giochi in scatola, che evidentemente hanno subito delle variazioni con le offerte di Amazon. Rispondendo alle domande degli utenti, Dring ha inoltre riferito che Gran Turismo 7 è fuori dalla top 40, ma che probabilmente tornerà presto in classifica grazie "un bundle", facendo intendere che Sony ha probabilmente intenzione di distribuire il gioco con PS5 nel prossimo periodo.