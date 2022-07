Fortnite: crossover con The Last of Us in arrivo, secondo due noti insider

Fortnite potrebbe dare vita a un crossover con The Last of Us Parte 1, perlomeno stando alle ultime indiscrezioni che stanno circolando in rete grazie a Nick Baker e l'insider Shiina.

Tutto è nato dall'ultimo podcast di XboxEra, dove Shpeshal_Nick, aka Nick Baker, ha affermato di essere venuto a conoscenza da diverse fonti di una collaborazione tra i due giochi, con Ellie e Joel che sembrerebbero in dirittura d'arrivo sull'isola della Battaglia Reale. Giusto pochi giorni fa Baker ha condiviso anche una serie immagini e video gameplay del remake The Last of Us Parte 1.

Successivamente Shiina, insider molto noto nel panorama di Fortnite e ritenuto piuttosto affidabile, ha corroborato la soffiata affermando di aver ricevuto le stesse informazioni da altre fonti.

Ovviamente parliamo di informazioni non confermate ufficialmente, quindi come al solito raccomandiamo di prenderle con le molle.

Tuttavia, come di certo saprete, Fortnite in passato ha ospitato moltissimi personaggi tratti da film, serie TV, anime e videogiochi, tra cui anche le icone dei PlayStation Studios, inclusi Kratos di God of War e Nathan Drake di Uncharted. Insomma, l'idea di un crossover tra Fortnite e The Last of Us Parte 1 proprio in concomitanza con il debutto del remake per PS5 nei negozi, fissato per il 2 settembre, non ci sembra così improbabile. Staremo a vedere.

Nel frattempo continuano a circolare nuove indiscrezioni sul presunto crossover tra Fortnite e Dragon Ball Z: di recente un leak potrebbe aver svelato il quarto personaggio in arrivo con la collaborazione.