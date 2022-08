Warcraft Adventures: Lord of the Clans: pubblicata la versione 1.0 del Cutscenes Remaster Project

Dopo un lungo silenzio, è stata pubblicata la versione 1.0 del Cutscenes Remaster Project di Warcraft Adventures: Lord of the Clans, avventura grafica ambientata nel mondo di Warcraft mai pubblicata da Blizzard, nonostante fosse ormai praticamente finita, che è riuscita a trovare la strada della rete passando per vie traverse.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans è un'avventura grafica classica

Di cosa si tratta? Sostanzialmente installando il Cutscenes Remaster Project vengono migliorati tutti i filmati del gioco. L'installazione è facilissima, visto che basta copiare i file dell'archivio nella cartella ...\W4\Cut_Scenes, sostituendo quelli presenti.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans fu sviluppato tra il 1996 e il 1998 da Blizzard e Animation Magic (gli stessi dei The Legend of Zelda per CD-i). Era ambientato dopo gli eventi di Warcraft II: Beyond the Dark Portal e raccontava degli sforzi dell'orco Thrall per riunire la sua razza, dopo la sconfitta subita contro l'Alleanza.

Si trattava di un'avventura punta e clicca classica (alla The Secret of Monkey Island, per intenderci) prevista inizialmente per il 1997, poi rimandata a causa dell'insoddisfazione per come stava venendo il progetto. Purtroppo il poco budget e impedì che fosse rivisto e, nonostante mancassero solo alcune rifiniture per chiudere il gioco, Warcraft Adventures: Lord of the Clans fu cancellato.

Gli appassionati del franchise però non lo hanno mai dimenticato e nel corso degli anni hanno fatto di tutto per ottenere del materiale relativo al gioco, compresi immagini e filmati. A settembre 2016 una copia dell'ultima build di Warcraft Adventures: Lord of the Clans è stato pubblicata illegalmente online. Molti si stupirono del fatto che fosse giocabile dall'inizio alla fine. Comunque sia sempre di un titolo della fine degli anni '90 si stava parlando, così è nato il progetto di rimasterizzazione dei filmati, che si è concluso dopo sei anni di sviluppo.

Potete scaricarlo da qui.