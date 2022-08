Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, data di uscita e trailer del DLC di Nezuko

Aniplex e CyberConnect2 hanno annunciato la data di uscita del DLC di Nezuko in forma demoniaca avanzata per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile a partire dal 10 agosto per tutte le piattaforme. Nel player qui sopra potrete visualizzare il trailer ufficiale del DLC.

Nel filmato vediamo questa variante di Nezuko dare sfoggio delle sua abilità, malmenando il povero Inosuke con fendenti demoniaci e poderosi calci, offrendoci dunque un assaggio del suo moveset prima del lancio ufficiale.

Il nuovo personaggio fa parte del "Nezuko (Advanced Demon Form) Character Pack", uno dei DLC in programma per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Alcune settimane fa è arrivato Tengen Uzui, mentre nei prossimi mesi si aggiungeranno Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira in versione Distretto dell'intrattenimento, nonché i demoni della Sesta Luna Crescente Daki e Gyutaro.

A proposito di picchiaduro, ecco un riassunto di tutti gli annunci più importanti dell'EVO 2022, dai nuovi personaggi di Street Fighter 6 al teaser trailer di Tekken 8.