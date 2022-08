Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 14 agosto 2022

Netflix ha aggiornato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia. Ebbene, The Sandman rimane in testa alla top 10 degli show di maggior successo, dopo il debutto in prima posizione della scorsa settimana.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dall'8 al 14 agosto 2022

The Sandman - stagione 1 Non ho mai... - stagione 3 Locke & Key - stagione 3 Stranger Things - stagione 4 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 Virgin River - stagione 4 Better Call Saul - stagione 6 Anotherself - stagione 1 Keep Breathing

Presentato anche al San Diego Comic-Con 2022 con un trailer ufficiale, The Sandman è tratto dal celebre fumetto scritto da Neil Gaiman a partire dal 1989, che racconta le avventure del dio dei sogni, Morfeo, determinato a recuperare i propri poteri dopo anni di prigionia.

Netflix, i film più visti in Italia dall'8 al 14 agosto 2022



Fino all'Ultimo Indizio Purple Hearts Day Shift: A Caccia di Vampiri La Stagione dei Matrimoni The Grey Man Pets 2 Trial by Fire Carter Nome in Codice: Imperatore MA

Ci sono invece novità nella classifica dei film, con Fino all'Ultimo Indizio, la nuova pellicola diretta da John Lee Hancock con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che conquista la prima posizione superando Purple Hearts e il nuovo Day Shift: A Caccia di Vampiri con Jamie Foxx.