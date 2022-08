Clash Quest cancellato da Supercell prima ancora della pubblicazione della versione completa

Clash Quest, uno dei giochi della saga Clash di Supercell, è stato ufficialmente cancellato dagli sviluppatori prima ancora della pubblicazione della versione completa. Il gioco era stato annunciato circa un anno e mezzo fa, ovvero nell'aprile 2021.

L'annuncio è stato fatto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. "Salve Capitani, Abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Clash Quest. Vi ringraziamo per aver sostenuto il nostro gioco, per aver condiviso il vostro feedback e per essere stati una comunità straordinaria nell'ultimo anno."

Sono poi state condivise più informazioni riguardo alla cancellazione di Clash Quest e alle sue conseguenze. In caso siano stati fatti acquisti in-game e si gioca a qualsiasi altro gioco Supercell come Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Boom Beach o Brawl Stars (Everdale e Clash Mini non sono inclusi nella lista), è possibile richiedere il trasferimento di tali acquisti in un altro gioco Supercell.

Da questo momento non sarà inoltre possibile acquistare contenuti in-game con Clash Quest e i server saranno spenti vero la fine di settembre, così da permettere ai giocatori di spostare i propri acquisti verso altri giochi Supercell.