Call Of Duty: nuovo costume accusato di essere stato copiato, l'autore originale commenta

Activision è di nuovo sotto accusa per un costume di Call of Duty che secondo i fan è stato copiato, esattamente come successo da poco con il costume canino di Warzone. Precisamente, il nuovo personaggio sarebbe stato copiato dal gioco Deadrop di Midnight Society. Anche l'autore di quest'ultimo ha commentato la questione.

Parliamo di Robert Bowling di Midnight Society che - notiamo l'ironia - ha in passato lavorato come community manager per Infinity Ward ai tempi di Call of Duty 4: Modern Warfare. La skin è stata pubblicata come parte del pacchetto Malware Ultra Skin Bundle ed è nota come Doomsayer.

Come potete vedere qui sopra, i due personaggi sono molto simili. Robert Bowling ha commentato la questione, facendo così capire di essere a conoscenza del fatto e di non essere esattamente lusingato di quanto sta accadendo. Scrive: "Perlomeno dategli il mio nome".

Per il momento Activision non ha commentato la questione e non è confermato che la versione di Call of Duty sia una copia del personaggio di Deadrop, anche se la somiglianza è così grande da renderlo perlomeno possibile.

Guardando invece al futuro e a Call of Duty Modern Warfare II, sappiamo che la campagna sarà giocabile una settimana di anticipo se si preordina.