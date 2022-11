Blood Bowl 3, data di uscita ufficiale annunciata con un trailer

Blood Bowl 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Cyanide e Nacon con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, mentre la versione Nintendo Switch arriverà più avanti.

Annunciato nel 2019, Blood Bowl 3 è il nuovo capitolo della saga action sportiva basata sull'omonimo gioco da tavolo, in cui sangue e violenza la fanno da padrone mentre dodici razze competono sul campo per la vittoria.

"Nel Vecchio Mondo le guerre sono scomparse da quando i suoi abitanti hanno deciso di appianare le loro differenze giocando allo sport sacro del dio Nuffle: Blood Bowl", si legge nella sinossi ufficiale. "Eppure questa disciplina non è meno sanguinosa dei campi di battaglia che ha sostituito."

In Blood Bowl 3 potremo scegliere fra dodici differenti razze, come detto, e disporre le unità in campo strategicamente per evitare che gli avversari guadagnino terreno e segnino il touchdown decisivo per concludere la partita.

Potremo creare la nostra squadra, personalizzare l'aspetto dei giocatori, cambiare armature ed equipaggiamento e affrontare le competizioni più violente del Vecchio Mondo per diventare i campioni... o morire nel tentativo.