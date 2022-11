FIFA 23: lancio da record, superato anche FIFA 22 come vendite e giocatori attivi

Electronic Arts ha annunciato che FIFA 23 è stato protagonista di un lancio da record, che ha portato a un incremento di vendite e giocatori attivi anche rispetto a FIFA 22, che aveva già mostrato numeri veramente impressionanti.

Avevamo già visto come il gioco sia stato protagonista del lancio migliore di sempre per la serie, per quanto riguarda i giocatori registrati, che sono stati più di 10 milioni, ma EA ha anche rimarcato come le vendite siano state superiori al capitolo precedente.

In base a quanto riferito dal publisher all'interno dei risultati finanziari, le vendite di FIFA 23 sono superiori del 10% rispetto a quelle di FIFA 22.

In base ai risultati registrati nelle prime quattro settimane di disponibilità sul mercato, anche i giocatori attivi su FIFA Ultimate Team sono cresciuti, e questo è un dettaglio di importanza non secondaria, considerando come l'economia del gioco si basi in gran parte su tale modalità. I giocatori di FUT sono aumentati del 6% in FIFA 23 rispetto al capitolo precedente, segnando dunque un trend positivo anche sotto questo aspetto.

Questi numeri sono destinati probabilmente a crescere anche nel prossimo futuro, considerando che proprio in questi giorni ci avviciniamo al lancio della modalità World Cup, di cui proprio oggi abbiamo visto il trailer con la data d'uscita ufficiale, fissata per il 9 novembre 2022. Trattandosi a tutti gli effetti del gioco di calcio ufficiale dei nuovi Campionati del Mondo di calcio, non è difficile pensare che FIFA 23 possa ricevere un'ulteriore spinta da questa occasione.

D'altra parte, la simulazione di EA continua ad essere tra i giochi più venduti in assoluto soprattutto in Europa ma anche nel resto del mondo, in attesa di capire cosa possa succedere prossimamente con il cambio di nome e la decadenza della licenza ufficiale FIFA.