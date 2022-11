FIFA 23, la World Cup ha una data di uscita ufficiale e un trailer

La World Cup di FIFA 23 ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Electronic Arts con un trailer che illustra i contenuti del pacchetto: sarà disponibile su PC e console a partire dal 9 novembre.

Viene dunque confermato il leak della data di uscita di FIFA 23 World Cup, così come quello relativo alle sfide che si alterneranno all'interno di questa espansione, come spiegano nel video il community manager Sheldon Rogers e il producer Garreth Reeder.

Nello specifico, l'aggiornamento World Cup includerà una modalità torneo, disponibile sia in single player che online, che ci consentirà di vivere l'esperienza della Coppa del Mondo dalle fasi iniziali alla finale.

Per chi desidera giocare le partite man mano che si svolge la competizione c'è una modalità live che riprende ciò che vedremo nella realtà, consentendo però anche di cimentarsi con match che non si sono davvero svolti, magari fra le squadre non classificatesi.

La MatchDay Experience sarà ancora più vivace e ricca, al fine di immergerci nelle atmosfere della World Cup, e naturalmente FIFA Ultimate Team trarrà sostanziale vantaggio dall'update, proponendo una stagione completa di eventi e ricompense.