Elden Ring: potrebbero arrivare fino a 30 nuovi boss con i DLC, per un dataminer

Stando alle scoperte del dataminer Sekiro Dubi, un eventuale DLC di Elden Ring potrebbe introdurre fino a 30 nuovi boss, oltre agli altri contenuti scoperti in passato analizzando il codice di gioco dell'ultima patch.

Il dataminer afferma che tra le righe di codice di Elden Ring ci sono 30 "slot" inutilizzati che FromSoftware potrebbe "riempire" con nuovi boss, probabilmente con l'espansione tanto attesa dai giocatori, anche se per il momento non c'è stato nessun annuncio ufficiale al riguardo.

Sekiro Dubi tuttavia ci tiene a precisare che non è detto che FromSoftware sfrutti tutti e 30 gli slot presenti nel codice, che fondamentalmente sono dei segnaposto. Potrebbero quindi essere di meno.

"Nella sezione in cui ci sono i flag dei boss, hanno lasciato spazio per 30 slot ai fini del DLC. Quindi, non sto dicendo che i DLC aggiungeranno 30 nuovi boss, ma hanno fatto abbastanza spazio per aggiungerne così tanti".

Lo stesso dataminer ha scoperto anche 16 slot per degli NPC con nome in codice "Someone Yet Unseen" ("qualcuno ancora invisibile"), in cui potrebbero essere allocati nuovi personaggi o anche boss.

Sempre grazie al datamine della Patch 1.7 di Elden Ring, sono stati trovati dei riferimenti a ray tracing e nuove mappe, nonché ai colossei attualmente bloccati nel gioco base e una sorta di modalità multiplayer PvP.