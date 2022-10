Elden Ring: un DLC potrebbe sbloccare le arene del gioco, stando a dei nuovi indizi

Stando ad alcuni indizi scovati nei file di gioco dell'ultimo aggiornamento di Elden Ring, un DLC o un futuro update potrebbe permettere ai giocatori di sfidarsi in alcune arene giganti, già presenti nel gioco base ma al momento inaccessibili.

Probabilmente durante i vostri viaggi nell'Interregno avrete notato la presenza di tre strutture gigantesche simili a colossei a cui non si può accedere in alcun modo. In passato alcuni modder smanettando con i file di gioco sono riusciti a trovarvi al loro interno dei siti di grazia, in pratica i checkpoint per il viaggio rapido di Elden Ring, segno che prima o poi saranno esplorabili.

Stando alle scoperte dal modder Sekiro Dubi su Twitter, all'interno dei file di gioco della Patch 1.07 di Elden Ring sono presenti quattro nuovi pop-up testuali che coincidono ad altri file inutilizzati presenti nel gioco base. Come potrete vedere nel video qui sotto tali scritte sono "You Win", "You Lose" "Draw" e "Begin Match" (ovvero "hai vinto", "hai perso", "pareggio" e "inizio match" in italiano") che sembrerebbero legate a delle partite di una modalità PvP. Lo stesso modder ha trovato tra i file della patch anche nuove acconciature, nonché file, asset e texture dei sopracitati Colossei.

L'idea dunque che in futuro FromSoftware pubblicherà un DLC (o più di uno, stando ad altri indizi) che sbloccherà finalmente le arene dell'Interregno, introducendo una modalità dedicata agli scontri PvP. Tra l'altro l'ultimo aggiornamento ha portato con sé novità importanti per gli scontri multiplayer, dato che ora questi sono regolati da un sistema di bilanciamento completamente slegato da quello del singleplayer e il multiplayer cooperativo. Sarà una coincidenza?

Rimanendo in tema, sempre nei file di gioco della Patch 1.07 sono stati trovati dei riferimenti al ray tracing e due nuove aree di Elden Ring.