Elden Ring: i fan pensano ci sarà più di un DLC, avendo notato un dettaglio

Come probabilmente saprete, Elden Ring è stato da poco aggiornato alla versione 1.07 e, tramite i nuovi file di gioco, è stato notato che ci sono riferimenti nel codice riguardo a contenuti ancora non presenti nel videogame, come il supporto al ray tracing e nuove mappe di un potenziale DLC. Ora, però, i fan pensano che in realtà FromSoftware abbia già pianificato più di un DLC.

Come fatto notare dai fan tramite Reddit, un gruppo di dataminer ha scoperto che vi è una riga di codice di Elden Ring che fa esplicito riferimento a "DLC01". Il fatto che FromSoftware abbia deciso di inserire il numero 01 spinge quindi i giocatori a pensare che abbia già pianificato altre espansioni, oppure che semplicemente non le escluda.

Si tratta di una pura speculazione, sia chiaro, ed è possibile che Elden Ring riceva un solo DLC, oppure nessuno. Ricordiamo che al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a espansioni per il souls-like open world.

È anche possibile che FromSoftware rilasci un solo pacchetto di espansione ma che, in termini di codice, divida i contenuti tra PvP e PvE, chiamandoli DLC01 e DLC02 per aiutarsi nell'organizzazione e nella programmazione. In poche parole, le possibilità sono molte e, anche se questa nomenclatura è sospetta, non possiamo avere certezze.

Considerando l'enorme successo di Elden Ring, però, è alquanto improbabile che FromSoftware e l'editore del gioco, Bandai Namco, possano abbandonare il gioco.

