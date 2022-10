Super Mario Bros. Il Film sarà un musical? Toad avrà una canzone, svela il doppiatore

Proseguono le teorie sul fatto che Super Mario Bros. Il Film possa avere elementi da musical e la cosa potrebbe essere stata confermata da Keegan-Michael Key, attore che dona la voce a Toad, il quale ha svelato che il suo personaggio avrà in effetti almeno una canzone da cantare nel film.

In un'intervista pubblicata da Variety, Keegan-Michael Key ha risposto alla domanda se ci fossero delle canzoni per Toad, riferendo "Sì, ho dovuto improvvisare una canzone un Super Mario Bros., ed è stata una cosa fantastica", svelando dunque alcune parti musicali nel film.

D'altra parte, il fatto che abbia riferito di aver "improvvisato" fa pensare che forse si tratta semplicemente di un siparietto simpatico con il personaggio in questione e non di una scelta di sceneggiatura strutturata e fondamentale per tutto il contesto, ma anche questa affermazione si aggiunge ai sospetti sulla natura musicale del lungometraggio animato.

In precedenza, infatti, anche Jack Black aveva fatto dei riferimenti sospetti in questa direzione riferendo che Bowser ha un "lato musicale" da mostrare in questo film.

Toad in Super Mario Bros. Il Film

Anche in questo caso, tuttavia, i riferimenti sono molto vaghi e potrebbero non avere a che fare con canzoni intere che prendano parti importanti nella narrazione.

Comunque, l'idea resta piuttosto affascinante, sebbene possa essere accolta in maniera contrastante. Per il resto, abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film e l'accoglienza è stata generalmente davvero molto positiva, nonostante diverse critiche alla scelta di Chris Pratt per doppiare il protagonista.