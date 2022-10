Disney Dreamlight Valley: Scar e il nuovo sistema di pass battaglia svelati con data di uscita

Gameloft ha annunciato la data di uscita di Scar e del nuovo sistema di pass battaglia noto come Path Stars, all'interno di Disney Dreamlight Valley. I giocatori potranno accedere a tali novità a partire dal 19 ottobre 2022.

Come potete vedere poco sotto, l'annuncio è avvenuto tramite Twitter. L'arrivo di Scar coincide con l'arrivo del primo grande aggiornamento di contenuti gratuito per Disney Dreamlight Valley che introdurrà anche il Path Stars, ovvero un sistema di pass battaglia che può essere comprato sia tramite denaro reale che tramite valuta in-game. I giocatori possono guadagnare dei token, tramite il Path Stars, per sbloccare nuovi oggetti che sono disponibili in modo limitato nel negozio in-game.

Star Path di Disney Dreamlight Valley include anche delle missioni e delle sfide, le quali permettono di ottenere ricompense quando completate. Gameloft fornirà nuovi dettagli sul tema del pass prima che il nuovo contenuto sia pubblicato la prossima settimana.

Oltre a ciò, il team di Gameloft aggiungerà anche un nuova modalità fotografica. Inoltre, come ci si può aspettare, l'update di Disney Dreamlight Valley includerà anche correzioni a bug e problematiche varie.

Per quanto riguarda il lungo termine, invece, Disney Dreamlight Valley riceverà un aggiornamento dedicato a Toy Story e un nuovo reame da esplorare.

Recentemente, inoltre, un dataminer ha scovato tanti personaggi che potrebbero essere in arrivo.