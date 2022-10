Nvidia GeForce RTX 4090: acquisto facilitato con il programma Accesso Prioritario

Nvidia ha lanciato un programma di Priority Access, ovvero Accesso Prioritario o qualcosa del genere, per poter acquistare più facilmente le nuove Nvidia GeForce RTX 4090, consentendo una sorta di invito ad alcuni utenti iscritti a questo sistema che dovrebbe garantire la disponibilità immediata delle nuove GPU.

Come riportato da The Verge, a partire dal forum di Nvidia ufficiale, la compagnia ha avviato questo programma ancora in fase di test, consentendo l'iscrizione agli utenti attraverso GeForce Experience. Non è chiaro quali siano i criteri che portano poi alla selezione degli utenti che possono effettivamente prendere parte al programma, ma l'iscrizione dovrebbe avvenire attraverso un'opzione che compare nell'app GeForce Experience, ovvero quella che gestisce aggiornamenti e driver delle GPU della compagnia.

Il requisito di base, fondamentalmente, è dunque il fatto di essere già utenti Nvidia per poter prendere parte a questo programma. I posti per prendere parte la programma sembrano ancora molto limitati, ma Nvidia menziona precisamente anche l'Italia tra i paesi in cui ha intenzione di estendere l'iniziativa in questi giorni.

In maniera simile a quanto fatto in precedenza da EVGA con il suo Elite Priority Access (prima di uscire fuori completamente dal mercato delle GPU custom Nvidia, come riferito nei mesi scorsi), il nuovo accesso prioritario di Nvidia dovrebbe garantire la possibilità di acquistare le Nvidia RTX 4090 in tempi rapidi anche come consegna, aprendo un canale prioritario per l'acquisto per gli utenti.

Considerando i prezzi, la disponibilità immediata o meno potrebbe non essere propriamente il problema principale per l'acquisto di una di queste schede, ma è comunque interessante rilevare la scelta effettuata da Nvidia, che evidentemente ha ancora vari problemi a garantire una disponibilità estesa dei propri dispositivi sul mercato. Per conoscere meglio la scheda, vi rimandiamo alla recensione di Nvidia GeForce RTX 4090 Founder's Edition su queste pagine.