Cyberpunk 2077: video mostra il gioco con una GeForce RTX 4090 e mod "next gen"

Il canale YouTube Digital Dreams ha condiviso un video nel quale mostra Cyberpunk 2077 riprodotto con una GeForce RTX 4090 con ray tracing e mod "next gen". Potete vedere il filmato qui sopra.

Più precisamente, il computer che riproduce questa versione di Cyberpunk 2077 monta le seguenti componenti:

Mainboard: aorus x670 ax

CPU: Ryzen 9 7950xx

RAM: GSKILL Trident Z5 NEO

GPU: Nvidia RTX 4090

M2 SSD: Samsung evo 970 evo

SSD: Crucial mx500 2TB

HDD: Seagate Barracuda 14TB

AIO WC: Artic Liquid FReezer 360

PSU: Be Quiet Straight power

Fans: NB eloop b12-p

Per quanto riguarda la mod utilizzata, invece, si tratta di questa, disponibile tramite Nexusmods. Si tratta della mod "Photorealistic Reshade and modlist". Questa mod garantisce una serie di miglioramenti grafici con una perdita minima di frame rate (1 o 2, secondo il creatore. Cyberpunk 2077, nel video condiviso, viaggia attorno agli 80 FPS per il grosso del tempo.

Diteci, cosa ne pensate di Cyberpunk 2077 in questa versione? Il gioco riesce graficamente a convincervi, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha ricevuto una nuova impennata di popolarità dopo l'arrivo di Edgerunners e che la sua espansione multimediale è solo all'inizio: è stato annunciato ad esempio un romanzo dedicato.