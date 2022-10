Cyberpunk 2077 No Coincidence annunciato con data di uscita il nuovo romanzo

Orbit Books ha annunciato che pubblicherà il romanzo Cyberpunk 2077 No Coincidence ad agosto 2023. Per il momento è stata confermata una versione inglese per il mercato americano e del Regno Unito. Potete fare il preordine della versione inglese da Amazon Italia qui sotto. La dichiarazione ufficiale dell'editore recita: "Scritto dall'acclamato scrittore e sceneggiatore polacco di fantascienza Rafał Kosik, l'elettrizzante romanzo segue un gruppo di sconosciuti che scoprono che i pericoli di Night City sono fin troppo reali. Il romanzo è previsto per la seconda metà del 2023 e sarà pubblicato contemporaneamente da Orbit US e Orbit UK."

"Kosik è stato insignito dei più alti riconoscimenti letterari di fantascienza in Polonia. Le sue visioni del futuro, meticolosamente studiate, attirano l'attenzione dei lettori adulti, mentre la sua serie di avventure fantascientifiche YA "Felix, Net i Nika" è un bestseller molto amato dal pubblico più giovane. Recentemente ha collaborato con CD PROJEKT RED per la serie Cyberpunk: Edgerunners come sceneggiatore."

Copertina di Cyberpunk 2077 No Coincidence

"L'universo di Cyberpunk 2077 è pieno di storie memorabili che fanno battere il cuore delle persone. Con questo romanzo, siamo orgogliosi ed entusiasti che i fan abbiano un'altra grande opportunità di approfondire ed esplorare ciò che Night City ha da offrire", ha dichiarato Jan Rosner, Business Development Director di CD PROJEKT RED.

Bradley Englert, Senior Editor di Orbit, ha dichiarato: "Sono entusiasta che ci uniremo a CD PROJEKT RED nella pubblicazione del loro primo romanzo di Cyberpunk 2077. Con Night City hanno creato un'ambientazione incredibile. È un incubo intriso di neon che è uno spasso esplorare nel videogioco, nella serie animata Edgerunners e ora nel romanzo No Coincidence. Ma non è solo Night City a trascinarci nel mondo di Cyberpunk 2077, sono i personaggi che popolano la città e che riescono a guadagnarsi da vivere (o a guardare dall'alto dei loro imponenti monoliti) a brillare davvero. Ognuno di noi ha un personaggio preferito del gioco, e ne troverete di nuovi da amare quando incontrerete il team di No Coincidence. E come tutto in Night City, ciò che ci si aspetta non è ciò che si otterrà. È un romanzo da brivido".

Ricordiamo che è stato anche confermato il seguito di Cyberpunk 2077 che "dimostrerà il vero potenziale di Cyberpunk".