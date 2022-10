Google Stadia: l'esclusiva Outcasters andrà perduta alla chiusura dei server, niente porting

Come sapete, Google Stadia chiuderà a gennaio 2023 e questo vuol dire che tutti giochi della piattaforma non saranno più accessibili. La maggior parte sono multipiattaforma e continueranno quindi a essere disponibili tramite altri device e piattaforme. Alcuni giochi, però, sono esclusivi di Stadia e potrebbero andare persi per sempre se non venissero confermati dei porting. Ora, infatti, scopriamo che Outcasters morirà con Google Stadia.

Tramite Twitter, come potete vedere poco sotto, gli sviluppatori hanno dichiarazione come segue: "Cari Stadiani, con grande tristezza vi informiamo che non abbiamo attualmente piani per portare Outcasters su altre piattaforme. Outcasters è stato pensato e costruito esclusivamente per Stadia, con molti dei suoi sistemi fondati sulla piattaforma, il che aumenta in modo significativo la complessità del lavoro richiesto."

"Crediamo fermamente che il cloud gaming abbia un brillante futuro nella nostra industria, essendo in grado di dare facile accesso ai giochi, e siamo incoraggiati dal fatto che altre piattaforme ancora si fanno portavoce di questa causa. Come nostro ultimo ringraziamento a tutti voi che ci svete supportato, abbiamo creato un breve video che mostra un raro sguardo al dietro le quinte dei vari livelli di sviluppo di Outcasters, dalle sue umili origini ad oggi. Grazie, Splash Damage".

È sempre possibile che in futuro il team decida di recuperare il gioco e di portarlo su altre piattaforme, ma non sembra la possibilità più credibile. Outcasters è probabilmente da considerarsi come defunto.

Il gioco non ha probabilmente ottenuto grande successo (al pari dell'intera Stadia), ma quanto sta accadendo ci ricorda il grande problema di piattaforme completamente cloud: in caso di chiusura dei server, non vi è alcun modo per salvare i videogiochi.

Perlomeno, l'esclusiva Gylt arriverà su altre piattaforme.