Bayonetta 3, trailer panoramico illustra storia, personaggi e altro

Bayonetta 3 è protagonista di un trailer panoramico giapponese che illustra storia, personaggi e altri elementi dell'action game sviluppato da PlatinumGames per Nintendo Switch.

Pubblicato in contemporanea con il trailer che rivela la presenza di diverse Bayonetta in questo terzo capitolo della serie, il video mostra la protagonista in abiti civili, il suo rapporto con Viola e naturalmente svariate sequenze di combattimento.

Nel nostro provato di Bayonetta 3 abbiamo potuto sperimentare proprio questo aspetto dell'esperienza, che riesce a migliorare il già solidissimo impianto dei primi due episodi e si conferma assolutamente divertente e spettacolare.

Tutto il resto, come detto, lo scopriremo al lancio: Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre.