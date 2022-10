GeForce Now: 11 giochi aggiunti al servizio, a metà ottobre 2022

Nvidia ha svelato quali sono i nuovi giochi che sarà possibile giocare tramite il servizio di cloud streaming GeForce Now a partire da metà ottobre 2022. Vediamo la lista degli 11 giochi confermati tramite comunicato ufficiale della compagnia:

Asterigos: Curse of the Stars (Steam)

Kamiwaza: Way of the Thief (Steam)

LEGO Bricktales (Steam ed Epic Games)

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam)

PC Building Simulator 2 (Epic Games)

The Last Oricru (Steam)

Rabbids: Party of Legends (Ubisoft Connect)

The Darkest Tales (Steam)

Scorn (Steam ed Epic Games in uscita il 14/10)

Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta (Steam, disponibile dal 14/10 al 17/10)

Dual Universe (Steam)

La lista comprende svariati giochi appena resi disponibili su Steam, Epic Games ed Ubisoft Connect, più alcuni titoli che saranno preso disponibili.

Possiamo ad esempio consigliarvi Asterigos: Curse of the Stars, di cui vi abbiamo da poco proposto la nostra recensione. Parliamo di un gioco d'azione con elementi da gioco di ruolo e (lontanamente) da souls-like nel quale interpretiamo una ragazza che deve combattere per spezzare la maledizione di una città inspirata alle città-stato dell'antica Grecia.

Asterigos: Curse of the Stars

Come non citare poi anche il gioco italiano The Darkest Tales, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione: "Per essere il secondo prodotto di uno studio giovane con all'attivo solo un beat 'em up in pixel art, The Darkest Tales è ben fatto nel suo stile artistico, nella sua gestione dei combattimenti e nella sua storia. Lo abbiamo trovato solo un po' carente a livello di rifiniture e di fluidità dei combattimenti. The Darkest Tales non è adrenalinico come Hollow Knight, ma riesce a intrattenere e divertire con un discreto doppiaggio inglese e un'esperienza di gioco che può essere tanto rilassata quanto intensa. Trinity Team ha fatto un ottimo lavoro nel prendere personaggi e approcci conosciuti per creare qualcosa di completamente nuovo con cui riesce a raccontare una storia avvincente."

Diteci, quali di questi giochi volete giocare grazie a GeForce Now?