Microsoft: la decompressione GPU con DirectStorage 1.1 garantirà caricamenti 3 volte più veloci

Microsoft introdurrà la decompressione tramite GPU nei giochi per PC Windows tramite DirectStorage 1.1. La decompressione tramite GPU promette di migliorare i tempi di caricamento dei giochi sui PC. Microsoft afferma che si tratta di "una delle funzionalità più richieste" dagli sviluppatori di giochi.

Bisogna sapere che giochi moderni includono quantità massicce di risorse grafiche come personaggi, paesaggi e oggetti che vengono tutti compressi per ridurre le dimensioni totali di un gioco: la decompressione tramite GPU si prende in carico il lavoro necessario per decomprimere tali risorse così da alleggerire il lavoro della CPU.

"In genere, il lavoro di decompressione viene svolto dalla CPU perché i formati di compressione sono stati storicamente ottimizzati solo per le CPU", spiega Cassie Hoef, senior program manager di Microsoft. "Con DirectStorage 1.1 offriamo un metodo alternativo, spostando la decompressione di queste risorse sulla GPU, nota come decompressione tramite GPU".

Forspoken

Spostando questo carico di lavoro su una GPU, i tempi di caricamento possono diminuire drasticamente nei giochi, anche quando ci si sposta da una zona all'altra di un gioco. Microsoft sostiene che i caricamenti possono essere fino a tre volte più rapidi, liberando la CPU per gestire altri processi di gioco. "La pubblicazione di DirectStorage 1.1 dà il via a un nuovo percorso per gli sviluppatori di videogiochi che consentirà di sfruttare appieno l'hardware di gioco e di accelerare i tempi di caricamento dei giochi per PC nei prossimi anni", afferma Hoef.

Questi nuovi miglioramenti sono in arrivo per gli sviluppatori e saranno disponibili sia in Windows 10 che in Windows 11. Microsoft afferma che ci sono "ulteriori ottimizzazioni nello stack IO disponibili per gli utenti di Windows 11".

Anche i produttori di GPU, come Nvidia e AMD, dovranno rilasciare driver DirectStorage 1.1 compatibili prima della release finale di Microsoft, prevista per la fine dell'anno. Sebbene DirectStorage prometta tempi di caricamento rapidissimi come quelli di Xbox Series X, non abbiamo ancora visto molti giochi per PC adottare questa tecnologia. Forspoken sarà il primo grande gioco con supporto DirectStorage, ma potremo vedere i risultati solo all'uscita, a gennaio 2023.