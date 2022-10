Apple Music, TV e iCloud in arrivo su Microsoft Store con un'app nativa per Windows

Apple Music è arrivato nel Microsoft Store. Gli utenti Xbox potranno accedervi immediatamente e l'anno prossimo arriverà anche su Windows. Sia Apple Music che Apple TV saranno presto disponibili in versione preview per Windows, consentendo agli abbonati Apple di accedere alla musica e agli spettacoli televisivi in modo nativo su Windows senza dover utilizzare le versioni web o l'app iTunes preesistente. Microsoft sta inoltre integrando le foto di iCloud nell'app Foto integrata in Windows 11.

Grazie a un nuovo aggiornamento, le foto di iCloud appariranno nell'app principale Foto di Windows, rendendo più semplice per i possessori di iPhone trovare le foto dei loro dispositivi su un PC o un portatile Windows. Tutto ciò che gli utenti di Windows devono fare è installare l'ultima app iCloud Windows di Apple per ottenere questa integrazione, che è già disponibile per i Windows Insider.

Queste nuove integrazioni di Apple su Windows e Xbox arrivano due anni dopo la pubblicazione di Apple TV su Xbox. Un anno fa, invece, è stato reso disponibile Apple Music su PS5 lo scorso anno. Ci è voluto un po' di tempo prima che Apple supportasse pienamente Windows e il Microsoft Store, ma l'integrazione delle foto di iCloud è un'aggiunta particolarmente gradita agli utenti di iPhone che utilizzano anche un laptop o un PC Windows.

Le foto iCloud su Windows 11

Diteci, cosa ne pensate di queste novità?