Classifica Steam: Deck e la docking station ufficiale sono inarrestabili

Puntuale come ogni domenica SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più redditizi su Steam. In vetta troviamo nuovamente Steam Deck seguita dalla Docking Station ufficiale, con FIFA 23 che chiude il podio. Di seguito la Top 10 completa della settimana del 10 - 16 ottobre 2022, che ricordiamo è stilata in base ai ricavi e non le unità vendute.

Steam Deck Steam Docking Station FIFA 23 Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare 2 Stray Marauders Grounded Call of Duty Modern Warfare 2 Coral Island

Rispetto alla classifica della scorsa settimana il podio è rimasto del tutto invariato. Steam Deck è solitamente al primo posto ormai da mesi, a dimostrazione del successo della console-PC di Valve. Partendo da questo presupposto non stupisce vedere nuovamente in seconda posizione la docking station ufficiale.

Steam Deck

Subito fuori dal podio troviamo Cyberpunk 2077 in quarta posizione, con le vendite probabilmente trainate dal successo dell'anime Cyberpunk: Edgerunners. Dalla classifica possiamo notare anche che i preorder di Call of Duty: Modern Warfare 2 stanno andando più che bene, dato che lo sparatutto è sia quinto che nono.