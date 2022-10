Steam, classifica settimanale al 9 ottobre: la Docking Station di Steam Deck è subito sul podio

SteamDB ha svelato i giochi più venduti di Steam per la settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022. Il gioco più venduto è FIFA 23, ma a dominare sono sempre gli hardware. Vediamo la Top 10 completa qui sotto:

Steam Deck Steam Deck Docking Station EA Sports FIFA 23 Need for Speed Heat Marauders Cyberpunk 2077 Grounded EA Sports FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II Slime Rancher 2

Come potete vedere, è arrivata la Docking Station di Steam Deck che si è subito imposta al secondo posto dietro solo alla console stessa. Tra i giochi più venduti troviamo due volte FIFA 23, in quanto ricordiamo che ogni edizione è calcolata separatamente. Ottimo anche il successo di Need for Speed Heat.

Cyberpunk 2077 perde una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma continua a rimanere in Top 10 in questo suo risorgimento. La strategia di CD Projekt RED sta chiaramente pagando. Resiste anche Slime Rancher 2 che dalla settimana posizione arriva alla decima. Il gioco è già un successo e, anche se non sembra destinato a rimanere in Top 10 ancora a lungo, gli sviluppatori possono ritenersi soddisfatti.

V di Cyberpunk 2077

Diteci, avete comprato una Steam Deck con la relativa Docking Station?

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.